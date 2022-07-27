Андрей Бочкарев: При строительстве корпуса инфекционной больницы №1 применяются «умные» сервисы

Глава градостроительного комплекса столицы Андрей Бочкарев рассказал об "умных" решениях, применяемых в московском строительстве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цифровые технологии активно внедряются в строительную отрасль столицы. По словам мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, «умные» решения применяются на всех этапах жизненного цикла зданий - от проектирования и строительства до эксплуатации.

- Применение сквозных технологий на всем жизненном цикле объектов позволяет создавать человекоцентричные больницы, комфортные как для пациентов и для их близких, так и для медиков и персонала, эксплуатирующих здание. Так, при строительстве в новом инфекционном лечебно-диагностическом комплексе инфекционной клинической больницы №1 применяются сервисы по цифровизации закупок, облачный сервис для исполнительной документации, мобильный сервис найма персонала и расчетов. В перспективе планируется внедрить систему «умной» эксплуатации здания, - рассказал Андрей Бочкарев.

Вице-мэр отметил, что сейчас в столице одновременно строятся 30 объектов здравоохранения. Проектировать их помогают технологии информационного моделирования (BIM).

- BIM-модель применяется в процессе строительства, а далее используется как цифровой двойник при эксплуатации объекта, - уточнил Андрей Бочкарев.

Технология создания цифровых двойников позволяет создавать точные копии зданий, инженерных сетей и коммуникаций. Цифровой двойник помогает специалистам следить за состоянием объекта, что продлевает его жизненный цикл на десятки лет. Кроме того, этот метод увеличивает производительность инженерного состава на 20%, срок службы инженерного оборудования - более чем на 15%, а также снижает затраты на внеплановое обслуживание до 50%.

- Во многих объектах внедряются различные цифровые решения, направленные на оптимизацию процессов, ускорение согласований, сокращение расходов. Так, облачный сервис для исполнительной документации Exon экономит время на согласование документации на 50%: устранение подрядчиком замечаний заказчика занимает 5-10 минут, акты отправляются на проверку сразу в момент их переформатирования, день в день, накладные расходы снижаются в три раза, - рассказал Андрей Бочкарев.

Строители применяют в работе решения российских разработчиков, собранные в экосистеме Amethyst Group. В отрасли идет активное импортозамещение программного обеспечения. Уже сегодня для реализации московских строительных проектов активно применяются программные продукты, разработанные в России.

Напомним, на Волоколамском шоссе сейчас ведется строительство одного из крупнейших инфекционных стационаров в стране. Новый корпус расположен на территории инфекционной клинической больницы №1. В здании площадью 96,5 тысяч квадратных метров разместятся 546 мельцеровских бокса для инфекционных больных. В клинику будут госпитализировать пациентов с вирусными инфекционными заболеваниям, в том числе с коронавирусом. Кроме того, врачи инфекционной больницы будут вести плановый прием пациентов и оказывать амбулаторную помощь.