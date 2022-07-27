В Москве задержали мужчину за незаконное хранение боеприпасов и пороха

В Москве задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов и пороха Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов и пороха, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В квартире злоумышленника на Абрамцевской улице в Москве полицейские нашли и изъяли банки с порохом общей массой 12 килограмм и 326 боевых патронов разного калибра. По данным экспертизы, боеприпасы являются промышленно изготовленными.

Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Задержанный мужчина находится под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчину с пистолетом задержали в метро Москвы на станции «Красногвардейская» Замоскворецкой линии. Он пытался провезти оружие в ручной клади. После экспертизы выяснилось, что пистолет не пригоден к стрельбе. Возбуждено уголовное дело.