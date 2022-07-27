Эксперт: Снижение ставки по кредитам в три раза позволит промышленникам Москвы инвестировать в развитие

Городские власти приняли программу льготного кредитования предприятий в марте 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снижение ставок по льготным инвестиционным кредитам в три раза позволит промышленным предприятиям Москвы нарастить объем выпуска продукции и контролировать цены, считает независимый экономист Андрей Бархота. Мэр города Сергей Собянин 27 июля подписал постановление, уменьшающее ставки по инвесткредитам для промышленных предприятий с 9% до 3%. Это решение снизит ежемесячную финансовую нагрузку на предприятия, которые берут такой кредит, и поможет компаниям инвестировать в свое развитие.

- Со снижением процентной ставки уменьшается не только объем ежемесячных платежей по инвестиционным кредитам, но и большее число представителей реального сектора столицы может претендовать на льготное финансирование. Ранее многие предприятия, имеющие внутреннюю рентабельность ниже 9%, имели объективные сложности с обслуживанием финансовых обязательств, хотя их продукция и услуги имели устойчивый спрос на рынке, - рассказал Андрей Бархота в интервью изданию «Эксперт».

Аналитик подчеркнул, что значительное снижение ключевой ставки даст толчок ля развиия многих предприятий. Промышленники смогут наращивать объем выпускаемой продукции, снижать расходы на производство, а также контролировать цены.

По словам генерального директора НПП «Темп» имени Короткова Дениса Иванова, инвесткредиты являются важнейшим источником средств для развития и расширения производства. Предприятия за последние месяцы столкнулись с совершенно новыми вызовами и проблемами. Столичному бизнесу приходится меняться в соответствии с условиями новой экономической реальности.

- Мы подстраиваемся под формируемую новую экономическую ситуацию, но одновременно оцениваем ее как колоссальный источник новых возможностей для развития отечественных производств, освоения новых технологий и видов продукции. И драйвером здесь выступает не только предпринимательское предвидение, точный экономический расчет, но и гарантированный приток целевых денежных средств в реальный сектор экономик, - отметил Денис Иванов.

Он уточнил, что проекты развития – всегда долгоиграющие, поэтому специальные льготные условия для получения инвестиционных кредитов будут очень востребованы предприятиями, строящими планы на перспективу.

Постановление, подписанное Сергеем Собяниным, не только втрое уменьшает процентную ставку, но и увеличивает максимальный размер кредита с 1 миллиарда до 3 миллиардов рублей.

Городские власти приняли программу льготного кредитования предприятий в марте 2022 года. На субсидирование процентных ставок по кредитам городской бюджет выделил 20 миллиардов рублей. Программа реализуется Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства. Промышленные предприятия могут получить инвестиционный кредит на покупку оборудования, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности и реализацию инвестиционных проектов, направленных на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города.

Основное условие получения инвестиционного кредита – московская «прописка» компании. Предприятие-получатель должно проработать в столице не менее двух лет. У компании не должно быть долгов по уплате налогов, она не может находиться в процессе банкротства.