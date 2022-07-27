Опубликовано видео жесткого ДТП с мотоциклистом на севере Москвы

В Северо-восточном административном округе столицы на улице Декабристов произошло ДТП, участниками которого стали мотоцикл и легковой автомобиль.

В Северо-восточном административном округе столицы на улице Декабристов произошло ДТП, участниками которого стали мотоцикл и легковой автомобиль. По данным оперативного источника KP.RU, в результате аварии водитель мотоцикла получил травму головы и предплечья.

На место ДТП прибыли бригады МЧС и скорой помощи. На видео, предоставленном корреспондентам издания, видно, как специалисты чрезвычайного ведомства вместе с медиками и свидетелями аварии на руках переносят пострадавшего в карету СМП.

Судя по деформации передней части мотоцикла, столкновение с легковым автомобилем произошло «в лоб». На данный момент пострадавший госпитализирован. На месте ДТП работают сотрудники ДПС.