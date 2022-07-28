Гидрометцентр: Дожди с грозами и 27 градусов тепла ожидаются в Москве 28 июля

В Москве местами пройдут сильные дожди, с грозой и градом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в четверг, 28 июля, прогнозируется облачно с прояснениями и до +25…+27 градусов. Местами пройдут сильные дожди, с грозой и градом, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В грозу порывы усилятся до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 776 мм рт. ст., а влажность воздуха - 81%.

Дождливо будет и ночью. Столбики термометров опустятся до +15…+17 градусов. Ветер сменится на северо-западный. В пятницу, 29 июля, в столице ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, ветер до 15 метров в секунду. В дневные часы воздух прогреется до +22…+24 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на выходных в Москве. По его словам, в столицу придет похолодание до +21 градуса. Температура начнет снижаться в четверг, 28 июля. К выходным в городе будет около +21…+23 градусов.