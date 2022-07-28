Начальник 62-й пожарной части разбился на мотоцикле в центре Москвы

В центре Москвы насмерть разбился на мотоцикле начальник 62-ой пожарной части Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Москвы разбился на мотоцикле начальник 62-й пожарной части столицы Илья Мартыненко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло днем 27 июля. Водитель «Мерседеса» ехал по Краснохолмской набережной и при повороте на Новоспасский переулок столкнулся с мотоциклом «Хонда». В результате аварии сотрудник МЧС получил перелом основания черепа. Его госпитализировали в медучреждение, однако он скончался в больнице от полученных травм.

По факту случившегося идет проверка.

Ранее KP.RU сообщал, что массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве на шоссе Энтузиастов. Грузовик влетел в шесть автомобилей на светофоре. В аварии никто не пострадал. Водитель фуры не справился с управлением из-за того, что его ослепило солнце.