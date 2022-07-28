Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2022 9:08

Начальник 62-й пожарной части разбился на мотоцикле в центре Москвы

Водитель «Мерседеса» столкнулся с мотоциклистом при повороте на Новоспасский переулок
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В центре Москвы насмерть разбился на мотоцикле начальник 62-ой пожарной части

В центре Москвы насмерть разбился на мотоцикле начальник 62-ой пожарной части

Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Москвы разбился на мотоцикле начальник 62-й пожарной части столицы Илья Мартыненко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло днем 27 июля. Водитель «Мерседеса» ехал по Краснохолмской набережной и при повороте на Новоспасский переулок столкнулся с мотоциклом «Хонда». В результате аварии сотрудник МЧС получил перелом основания черепа. Его госпитализировали в медучреждение, однако он скончался в больнице от полученных травм.

По факту случившегося идет проверка.

Ранее KP.RU сообщал, что массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве на шоссе Энтузиастов. Грузовик влетел в шесть автомобилей на светофоре. В аварии никто не пострадал. Водитель фуры не справился с управлением из-за того, что его ослепило солнце.