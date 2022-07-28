На гнавшего на моноколесе по Кутузовскому проспекту москвича составили шесть протоколов

Владелец моноколеса пообещал впредь не нарушать ПДД Фото: Госавтоинспекция Москвы

Сотрудники столичной Госавтоинспекции нашли и привлекли к ответственности владельца моноколеса, прокатившегося на большой скорости по Кутузовскому проспекту, сообщает пресс-служба ведомства. На нарушителя составили шесть протоколов по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД».

При этом выяснить личность владельца моноколеса и собрать доказательства нарушения правил правоохранителям помогли видео, снятые очевидцами, которые те разместили в соцсетях.

- В ходе проверки видеозаписи сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что нарушение допущено 24 июля около 16.00, - отмечается в сообщении.

Вслед за личностью полицейские выяснили и место жительства подозреваемого. После чего пригласили в отделение, чтобы разобраться в ситуации.

Как уточняется в сообщении, владелец моноколеса после разговора с инспектором согласился с тем, что выезжать на проезжую часть и двигаться на моноколесе по проспекту с высокой скоростью было недопустимо и опасно для других участников дорожного процесса. И даже пообещал больше правила дорожного движения не нарушать.

Как сообщал KP.RU ранее, мэрия Москвы решила добиться ограничения скорости для электросамокатов и моноколес. Дептранс столицы внес ряд предложений в рамках разработки нового ГОСТа для средств индивидуальной мобильности.