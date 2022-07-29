Восемь человек сгорели заживо в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве

В Москве ночью 29 июля 2022 года на улице Алма-Атинская произошел пожар в хостеле Фото: прокуратура Москвы

В Москве ночью 29 июля 2022 года на улице Алма-Атинская произошел пожар в хостеле. В результате возгорания погибли восемь человек, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с пожаром. По предварительным данным, в помещениях, оборудованных под хостел, грубо нарушались требования пожарной безопасности. Общежитие располагалась на первом этаже дома на площади 650 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, владелец сгоревшего в Москве хостела ранее привлекался к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, все погибшие были мигрантами, устанавливается их гражданство. Одного человека спасли, еще 200 эвакуировали. Огонь потушили в 00:47, спасатели разбирают завалы.

В МЧС назвали причину гибели восьми человек. Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. Во время пожара они не смогли выбраться на улицу. Жертвы находились в одной комнате и скончались от отравления продуктами горения. По словам врио начальника столичного ГУ МЧС Андрея Румянцева, в хостеле была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала.