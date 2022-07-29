Школьница из Москвы создала соцсеть «Эмо» для людей с ментальными особенностями

Москвичка Зоя Романова разработала социальную сеть «Эмо» для людей с ментальными расстройствами Фото: мэрия Москвы

Москвичка Зоя Романова разработала социальную сеть «Эмо» для людей с ментальными расстройствами. Над проектом она начала работать в школе. Сейчас соцсеть охватывает более 20 образовательных учреждений в шести регионах России, сообщается на сайте столичной мэрии.

Сейчас девушка учится в Московском техническом университете связи и информатики. Свой проект она создала еще в девятом классе. В этом ей помогла мама – директор ресурсного центра «Вера. Надежда. Любовь».

«Некоторые ребята совсем не могут пользоваться существующими социальными сетями. Мелкий шрифт, много текстовой информации — это все очень сильно мешает восприятию», — отметила Зоя Романова.

Девушка придумал тренажер, с помощью которого люди могли научиться пользоваться мышкой и правильно понимать дистанционное общение. Постепенно проект развивался и превратился в полноценную соцсеть «Эмо».

Сейчас платформой пользуются около 400 человек с ментальными особенностями. Они осваивают прикладные когнитивные и базовые социальные навыки. Кроме того, пользователи общаются в личных чатах с помощью голосовых и текстовых сообщений, шаблонов, пиктограмм.