Магазины ушедшего из России Mango открылись в торговых центрах Москвы

Магазины испанского бренда одежды Mango начали работать по франшизе в московских торговых центрах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Магазины испанского бренда одежды Mango начали работать по франшизе в московских торговых центрах «Атриум» и «Авиапарк», сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на представителей ТЦ.

«Сегодня произошло открытие магазина Mango по франшизе. Продается старая и уже поступила новая коллекция», - рассказал глава торгового центра «Атриум» Павел Чекрыжов. По его словам, в скором времени ожидаются новые поставки.

По данным пресс-службы торгового центра «Атриум», в магазине представлена одежда летней и осенней коллекции. Работают женский и мужской отделы.

Как сообщал KP.RU, компания по дизайну и производству одежды Mango решила полностью уйти с российского рынка на фоне геополитической ситуации в мире. Ритейлер достиг соглашения с российскими партнерами об отказе от 55 российских магазинов. Торговые точки стали франчайзинговыми. В компании пообещали сохранить рабочие места для 800 сотрудников.