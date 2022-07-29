Особняк, похожий на дом сбежавшего из России Александра Реввы, выставлен на продажу в поселке Павлово в Подмосковье

Александр Ревва, по сведениям Оскара Кучеры, уехал отдыхать с семьей в Испанию Фото: Иван МАКЕЕВ

В Подмосковье в элитном поселке Павлово продается роскошный особняк, похожий на дом уехавшего из России в Испанию шоумена Александра Реввы, сообщает источник KP.RU. Общая площадь недвижимости составляет 582 квадратных метра, а владелец хочет получить за нее четверть миллиарда рублей.

Как уточняется в публикации, резиденцией 47-летнего артиста и его супруги Анжелики является двухэтажный особняк на участке в поселке Павлово, расположенном вдоль Новорижского шоссе. Кроме самого дома, на территории есть спортивный комплекс со спортзалом и бассейном, а также отдельный хозблок.

Ранее появились слухи о том, что Александр Ревва надолго, если не навсегда перебрался с супругой и двумя дочерьми в Испанию. Его коллега, шоумен Оскар Кучера написал в соцсетях опровержение, объяснив, что бывший КВНщик и его близкие отправились отдыхать на один из испанских курортов.