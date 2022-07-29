Самолет Грозный-Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем и взял обратный курс

Сигнал тревоги поступил, когда воздушное судно пролетало над Каспийским морем Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет компании UTair, вылетевший около 15:00 29 июля из Грозного в Москву, вернулся в аэропорт республики из-за неисправности на борту, сообщают РИА Новости. Когда Boeing находился над Каспийским морем, включился индикатор давления в салоне, сигнализирующий о неисправности.

Авиалайнер подал сигнал тревоги, а вскоре изменил курс, чтобы сесть в аэропорту вылета.

- В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета, прокомментировали агентству в компании UTair.

Там также сообщили, что и находящиеся на борту пассажиры, и члены экипажа чувствуют себя хорошо, проблем ни у кого нет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале сообщил о том, что лайнер благополучно приземлился в аэропорту Грозного. Обстоятельства посадки пока неизвестны.