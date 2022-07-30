Житель Москвы обвинил соседа в создании СВЧ-оружия для облучения его семьи

Житель Москвы обвинил соседа в создании СВЧ-пушки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Москвич Роман Мацуков поссорился с соседом снизу из-за постоянного шума в доме. Позднее мужчина заметил, что пол в его квартире начал местами нагреваться. Он вызвал специалиста, который провел бытовые эксперименты, сделал замеры и выявил источники СВЧ-облучения, сообщает «Газета.RU».

По мнению жителя Москвы сосед создал СВЧ-пушку, чтобы облучать его семью и других жильцов дома.

«Можно самостоятельно собрать магнетрон с помощью, грубо говоря, магнетрона, который в микроволновке находится. Сделать направляющую, все в открытом доступе находится», — отметил Роман Мацуков.

Журналистам удалось пообщаться с соседом. При этом мужчина отказался опровергать или подтверждать факт того, что он изготовил СВЧ-оружие. Он заявил, что сейчас к нему нет никаких претензий.

По словам замначальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрея Гуськова, в ведомство регулярно поступают жалобы об СВЧ-излучении жителей столицы. Однако он отметил, что измерять уровень излучения необходимо с помощью дорогостоящего оборудования. Для этого в квартиру нужно пригласить аккредитованную лабораторию и провести эксперимент.