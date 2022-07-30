Раненого оленя спасают от стаи собак в Новой Москве

Стая собак загнала раненого оленя в канаву на частном участке в поселении Махайлово-Ярцево в ТиНАО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Новой Москве на частном участке в поселении Михайлово-Ярцевское стая собак загнала раненого оленя в канаву. На помощь к животному выехали спасатели, сообщает «360».

По данным источника, у оленя распорота часть живота, бедро, а также, предположительно, сломана шея. Животное истекает кровью и не может выбраться из канавы. Спасатели приняли вызов из садового некоммерческого товарищества «Полянка», 33.

На место происшествия также направилась бригада ветеринаров.

Ранее KP.RU сообщал, что в Диксоне спасли белую медведицу с застрявшей в пасти банкой сгущенки. На место ЧП прибыл главный ветеринар Московского зоопарка. Специалисты разорвали консервную банку пассатижами и высвободили язык животному. Медведицу перевезли подальше от населенного пункта и выпустили на волю с запасом рыбы.