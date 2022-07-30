Самое большое в мире мороженое весом в 100 кг приготовили на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

В Москве на фестивале «Лето. Мороженое. ВДНХ» установили мировой рекорд, приготовив самый большой десерт из мороженого. Его вес составил 100 килограммов, сообщили пресс-службе выставки.

Самое большое мороженое в мире изготавливала столичная фабрика АО «БРПИ». Холодный десерт в полутораметровой креманке представили на гастрономической площадке «Рестомаркет».

В основу лег исторический вкус мороженого, который продавался на ВДНХ еще в советское время: ванильный пломбир со сливовым вареньем и фундуком. После регистрации десерт попробовали все желающие.

Напомним, 30 и 31 июля на Главной выставке страны идет фестиваль «Лето. Мороженое. ВДНХ». В программу мероприятия вошли музыкальные шоу, концерты, мастер-классы и дегустация разных видов мороженого.

Ранее KP.RU сообщал, что 29 июля в столице открылся фестиваль «Московское варенье». На площадках представлены варенье из лаванды, красного перца, кедрового ореха, банана и даже гречки.