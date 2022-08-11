Ефимов: Проект «Индустриальные кварталы» позволит реорганизовать участок бывшей промзоны в Отрадном

Объем инвестиций в развитие участка составит почти 27,3 миллиарда рублей Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Склады, склады, кругом склады. Пока уныло выглядит часть бывшей промышленной зоны «Владыкино» площадью почти 7,2 гектара в районе Отрадное. Отсюда пешком дойти до ближайших станций «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии и Московского центрального кольца. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, благодаря проекту комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы» участок ждёт реорганизация. Документ об этом опубликован на сайте правительства Москвы. В будущем квартале будет создано 5,5 тысячи новых рабочих мест.

«Объем инвестиций в развитие участка составит почти 27,3 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект для города превысит два миллиарда рублей».

По его словам, преобразованием территории могут заняться собственники, сам город или выигравший торги инвестор. Отказавшиеся от проекта владельцы земли вправе взять компенсацию. Она складывается из рыночной стоимости участка и расположенных на нем зданий.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал подробнее о проекте. Известно, что участок рассчитан на размещение торговых центров, магазинов, банков, спортивных сооружений, кафе и ресторанов. Всего появится 220 тысяч квадратных метров нежилой застройки.

«Здесь также могут появиться технопарк или бизнес-инкубатор, а также гостиница площадью 10 тысяч квадратных метров», - добавил Гаман.

Напомним, заброшки постепенно превращаются в комфортные городские районы благодаря комплексному развитию по проекту «Индустриальные кварталы». В результате город получит около 550 тысяч новых рабочих мест. Вложения составят в целом семь триллионов рублей. А бюджет пополнится на сумму около трех триллионов рублей.