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Происшествия11 августа 2022 8:16

Уголовное дело возбудили по факту гибели рабочего на стройке в Новой Москве

10 августа 2022 года строитель упал со строительных лесов и умер
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве

После гибели строителя следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому округам СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожность смерть человека, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

В рамках расследования следователи установят, кто допустил нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, а также дадут правовую оценку действиям ответственных лиц коммерческой организации. Специалисты изъяли служебные документы, назначены судебные экспертизы.

По данным следствия, 10 августа 2022 года на объекте в деревне Мешково поселения Московское в Новой Москве произошел обвал грунта при выполнении работ по раскреплению опалубки. 38-летний рабочий упал со строительных лесов и умер на месте от полученных травм.

Как сообщал KP.RU, рабочий сорвался в котлован строящегося сооружения и погиб в Новой Москве. На месте ЧП работали следователи.