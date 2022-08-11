Уголовное дело возбудили по факту гибели рабочего на стройке в Новой Москве

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве

После гибели строителя следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому округам СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожность смерть человека, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

В рамках расследования следователи установят, кто допустил нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, а также дадут правовую оценку действиям ответственных лиц коммерческой организации. Специалисты изъяли служебные документы, назначены судебные экспертизы.

По данным следствия, 10 августа 2022 года на объекте в деревне Мешково поселения Московское в Новой Москве произошел обвал грунта при выполнении работ по раскреплению опалубки. 38-летний рабочий упал со строительных лесов и умер на месте от полученных травм.

Как сообщал KP.RU, рабочий сорвался в котлован строящегося сооружения и погиб в Новой Москве. На месте ЧП работали следователи.