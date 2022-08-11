Ефимов: В Москве в 2,6 раза выросло производство одежды

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Куртки и платья, классические костюмы, спортивная форма и много другой одежды. Все это шьют московские производители. Зря нас пугают скептики, мол, из-за санкций наряжаться скоро будет не во что. Как раз наоборот, сегодняшняя ситуация на руку ответственным компаниям. После ухода зарубежных фирм с российского рынка освободившуюся нишу уже занимают наши создатели красивых нарядов. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с января по июнь этого года выпуск одежды городскими швейными цехами вырос в 2,6 раза по сравнению с теми же месяцами 2021-го.

«Объем поставленных заказчикам товаров за тот же период увеличился почти в 1,5 раза – до 21,3 миллиарда рублей», - отметил заммэра.

Некоторые детали статистики раскрыл руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«За первые шесть месяцев этого года выпуск спецодежды увеличился в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года, мужских и женских костюмов – в 2,2 и 1,2 раза соответственно», - рассказал глава ведомства.

Швейная отрасль постоянно получает поддержку со стороны города. Разных мер помощи промышленности в столице сегодня запущено более двадцати. Среди них - льготные займы от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Именно такой кредит на сумму 300 миллионов рублей получила компания «Нетканика». Его планируют вложить в расширение действующего и создание нового производства нетканых материалов с высокими барьерными свойствами. Предприятие ранее получило статус промышленного комплекса. Это позволяет ему пользоваться дополнительными налоговыми льготами и преференциями. Например, региональная часть налога на прибыль для столичных промкомплексов составляет 13,5 процента вместо 17 процентов, вдвое меньше налог на имущество, на 80 процентов снижен земельный налог.

ВАЖНО

Заявление в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства можно отправить по адресу: Москва, ул. Неглинная, д. 15, стр. 1, комн. 6-15. Вся необходимая информация - на сайте Фонда или по телефону 8-495-777-26-96.