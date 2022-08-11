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Происшествия11 августа 2022 11:04

В Москве задержан мужчина, который украл деньги из касс трёх супермаркетов под видом стажера

Мужчина под видом стажера украл из касс супермаркетов в Москве 100 тысяч рублей
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В Москве сотрудники уголовного розыска по Обручевскому району задержали подозреваемого в совершении краж в супермаркетах столицы. Это 28-летний приезжий мужчина, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Злоумышленник приходил в магазины и представлялся и представлялся стажером-кассиром. Когда его ставили на кассу для обслуживания клиентов, он похищал выручку и скрывался. Мужчина обокрал три супермаркета на улицах Новаторов, Новочеремушкинской и Профсоюзной на 100 тысяч рублей. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичка расплатилась за покупки найденной банковской картой и получила год условно. На чужие деньги она приобрела торты, кофе, красную икру и заправляла свой автомобиль. Женщина принесла извинения владельцу карты и вернула всю сумму.