Грузовой автомобиль опрокинулся и перекрыл движение на улице Стромынка в Москве

Опрокинувшийся грузовик перекрыл две полосы из трех Фото: Департамент транспорта Москвы

Грузовой автомобиль опрокинулся на бок на улице Стромынка вблизи Русаковской набережной на полосах движения в область, сообщает Дептранс Москвы. Из-за ДТП из трех полос для движения свободен только крайний левый ряд.

О состоянии водителя грузовика не сообщается, однако на место происшествия прибыла машина скорой помощи. Сотрудники оперативных служб города устраняют последствия аварии.

Согласно сервису Яндекс.Пробки затор на Стромынке сформировался небольшой, он не превышает 400 метров.

Как сообщал KP.RU ранее, забывчивый водитель автокрана забыл опустить стрелу и сорвал контактную сеть трамваев на площади Крестьянская Застава в центре Москвы. В дорожном инциденте никто не пострадал, однако срыв коммуникаций привел к длительной задержке трамваев нескольких маршрутов.