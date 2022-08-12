Синоптик Вильфанд предупредил об «острове тепла» в Москве с 15 по 21 августа 2022 года

Оставшимся в жару в Москве горожанам остается проводить время вблизи фонтанов или охлаждающей техники Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сочетание влияния теплых воздушных масс и ясной солнечной погоды в Москве на неделе с 15 по 21 августа 2022 года может привести к формированию «острова тепла», заявил в комментарии агентству «Москва» научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд. Так синоптики называют явление, когда при высокой температуре и ясной погоде прогреваются стены зданий и асфальт и начинают отдавать дополнительное тепло, повышая и без того высокую температуру.

Если в выходные 13-14 августа только ожидается приближение столбика термометра к 30 градусам, то на следующей неделе он преодолеет этот рубеж. Температура, по прогнозу Романа Вильфанда, будет выше обычной для августа нормы на 5 градусов.

- При формировании «острова тепла» температура воздуха в пригороде заметно ниже, чем в центре. Это связано не только с солнечной энергией, которую воспринимают стены домов, но и с тем, что в городе много тепловых коммуникацией, которые дают дополнительную энергию, - пояснил Роман Вильфанд.

Москвичам, у которых есть дачи, синоптик посоветовал уехать на время из города и провести эту неделю там. Тем же, у кого отсуствует возможность переждать жару в Подмосковье, Роман Вильфанд рекомендовал избегать появления на солнце в период с 11:00 до 15:00.