На юге Москвы полицейские спасли жизнь водителя

Автоинспекторы встретились со спасенным ими водителем после его выписки из больницы Фото: МВД Медиа

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы во время патрулирования южной части МКАДа спасли жизнь 45-летнему жителю столицы, которого парализовало за рулем, сообщает МВД Медиа. Водитель ВАЗ-2199, почувствовав головокружение и резкое ухудшение самочувствия, успел съехать с дороги к АЗС, заглушить двигатель и открыть дверь, но дальше двинуться или сказать что-либо уже не смог.

По словам мужчины, он пытался попросить о помощи проходивших мимо людей или хотя бы двинуть рукой, но никто из них не отреагировал.

- Не мог выйти самостоятельно из машины, не мог позвать на помощь, просто сидел, дышал из последних сил. Пытался подавать знаки рукой, но люди проходили мимо. Видимо, не поняли ситуацию, — прокомментировал москвич.

Проезжавших мимо патрульных смутил стоявший автомобиль и застывший без движения водитель.

- Дверь была приоткрыта и у водителя немного неестественная поза была. Подошли, спросили, что случилось. Он только скорую смог попросить вызвать, — рассказал один из автоинспекторов.

Прибывшая бригада врачей экстренно госпитализировала пациента. Как выяснилось позже, у него произошел инфаркт головного мозга. Дальнейшее промедление могло привести к смерти, но помощь сотрудников полиции подоспела вовремя. На данный момент москвич выписан из больницы.