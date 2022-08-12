В Москве похоронная компания подала заявку на регистрацию бренда «Грустно и точка»

Роспатент получил оригинальную заявку на регистрацию брэнда от представителей похоронного бизнеса. Фото: rospatent.gov.ru

Столичная похоронная компания «Ритуал.рус» Олега Шеягова решила зарегистрировать бренд ритуальных услуг «Грустно и точка», для чего подала соответствующую заявку в Роспатент, сообщает агентство «Москва».

Согласно документации и указанным в ней классам классификации товаров и услуг, компания сможет использовать марку для производства гробов и фурнитуры для них, памятников, надгробий, арматуры.

В случае одобрения заявки бренд его владельцы смогут использовать и для оказания похоронных услуг и бальзамирования, услуг по уборке могил, эксгумации. Кроме того есть и классы, которые подразумевают организацию свадебных церемоний и услуги по выставлению почетного караула.

Сама компания пока не освещает новость о заявке. На сайте указана лишь стандартная информация, в том числе, что «Ритуал» - это бережное отношение к чувствам родственников усопшего и почтение к покойному».