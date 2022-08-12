В Москве до конца года решат жилищные проблемы около 4 тысяч обманутых дольщиков

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев

Несмотря на пандемию, санкции и экономические сложности городские и инвестиционные проекты будут завершены в столице в срок. Одновременно продолжается решение проблем обманутых дольщиков. Об этом сообщил журналистам сегодня, 12 августа, заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

«У нас есть обязательства по восстановлению прав дольщиков, у которых есть проблемные проекты, - сказал Бочкарев. - Мы ведем работу, направленную на то, чтобы все люди получили жилье. С начала года в столице восстановлены права 157 пострадавших горожан. До конца года планируем решить жилищные проблемы около 4 тысяч жителей».

По его словам, новоселы получили ключи от долгожданных квартир благодаря завершению строительства четырёх домов, а также выплаченным компенсациям.

«В качестве примера завершенных долгостроев могу отметить корпуса в жилых комплексах «Sky House», «Остров Эрин» и дом на Каширском шоссе», - уточнил заммэра.

Напомним,с 2011 года решены проблемы 24 437 пострадавших жителей. В то же время с начала года в «дорожной карте» не появилось ни одного нового проблемного дома.

«Мы контролируем еженедельно на наших общегородских штабах все этапы прохождения всех проектов, - подчеркнул Бочкарев. - Поэтому мы не видим никаких проблем, несмотря на особенности сегодняшней ситуации. Мы уверены, что со всеми задачами справимся. Этому вопросу уделяем особое значение».