Из-за киносъемок и строительных работ с 13 августа перекроют улицы в Москве

Дороги перекроют с 14 августа. Фото: www.ok.ru

Из-за съемок фильма и строительных работ с середины августа в столице перекроют для движения автомобилей несколько улиц, сообщает Дептранс Москвы.

Во-первых, 14 августа в течение рабочего дня будет перекрыт участок в Большом Спасоглинищевском переулке в границах домов 4 и 12. Ограничения будут действовать с 7:30 до 14:30 и с 17:00 до 19:30. Обещают сделать исключение для машин жителей расположенных рядом домов и спецтранспорта.

Во-вторых, также 14 августа ограничат движение по проезду между домами 28 и 30 на Большой Академической улице. Это будут краткосрочные перекрытия длительностью не более 20 минут в период с 9:00 до 21:00.

В-третьих, из-за строительных работ с 15 августа по 15 октября будут действовать длительные ограничения движения на улицах и в переулках вблизи Русаковской улицы. Подробнее схему перекрытий можно увидеть в телеграм-канале Дептранса.