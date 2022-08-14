Вильфанд рассказал о «сверхлетней» погоде в Москве с 15 по 21 августа 2022 года

Всю неделю с 15 по 21 августа в Москве дневная температура будет держаться на 5-6 градусов выше нормы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичная погода в начале следующей недели, с 15 по 21 августа, окажется «сверхлетней», заявил в комментарии для RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик добавил, что подобный август характерен, скорее, для Ростова-на-Дону или Курска, нежели для Москвы.

В ближайшие дни столбики термометра будут подниматься выше уровня климатической нормы на 5 градусов, а со второй половины недели - на 6 градусов.

Жаркими будут и ночи. Например, в ночь на 15 августа, как и на 16 августа, Роман Вильфанд тоже прогнозирует +20...+22 градуса в центре города и +16...+19 градусов - в спальных районах. Днем воздух будет прогреваться до +32 градусов.

- Связана эта «сверхлетняя» для московского региона погода с тем, что управляет ей мощный антициклон. Давление высокое, небо ясное. И плюс - со вчерашнего дня Москва оказалась в теплом секторе этого антициклона, - объяснил Роман Вильфанд.

Научный руководитель Росгидрометцентра добавил, что такая жара и теплые ночи не очень благоприятны для здоровья. В такую погоду организм человека не успевает отдохнуть за ночь от дневного зноя.