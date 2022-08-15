Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о комплексном развитии района Левобережный Фото: Андрей АБРАМОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге о том, как за последние годы изменился район Левобережье. Так, здесь отреставрировали Северный речной вокзал, открыли станцию метро «Беломорская», привели в порядок набережную, парки и другие территории.

Недавно в Левобережном открылась новая школа с детским садом, при этом в прошлом году образовательное учреждение на 1900 человек заработало на Валдайском проезде. В этом районе продолжится строительство объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, в районе улучшилась и транспортная доступность жителей: специалисты реконструировали Ленинградское шоссе с развязкой на МКАД, в 2018 году построили станцию метро «Беломорская», а также благоустроили территорию у станции «Речной вокзал». В сентябре 2022 года откроется движение по эстакаде от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе.

Главный проект в Левобережном – восстановление Северного речного вокзала: здесь привели в порядок фасады, восстановили утраченный декор, а также отремонтировали 17 причалов. На участке снова открывается и закрывается навигация по Москве-реке. Теперь жители и гости столицы могут отправляться в круизы. В этом году путешествие совершили 130 тысяч человек.

В планах – сделать единую пешеходную набережную от Ленинградского моста до Северного речного вокзала и реорганизовать грузовой порт.