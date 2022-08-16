Драка троих мужчин на станции метро «Александровский Сад» в Москве попала на видео фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В московском метро подрались трое приезжих мужчин из других регионов России. Потасовка на станции «Александровский сад» попала на видео, которое опубликовали в официальном телеграмм-канале МВД России.

По данным правоохранителей, вечером в столичном метрополитене разгорелся конфликт между уроженцем Санкт-Петербурга и двумя приезжими из Волгограда. Перепалка переросла в драку, в ходе которой один из участников попытался сбежать перепрыгнув через турникет, но разбил его и упал, после чего распылил газовый баллончик в сторону оппонентов.

48-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали спустя всего несколько минут, сразу на месте происшествия, однако волгоградцам поначалу удалось скрыться. Их задержали на следующий день и доставили в отделение МВД.

Все участники потасовки были признаны Тверским районным судом Москвы виновными по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».