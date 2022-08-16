Автомобиль «Фольксваген» сбил курьера на велосипеде в центре Москвы

Велосипедист госпитализирован после наезда автомобиля в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столкновение велосипедиста и иномарки произошло сегодня, 16 августа 2022 года, на 1-й Тверской-Ямской, 18. Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД Москвы, «Фольксваген» наехал на курьера службы доставки.

Известно, что водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора и врезался в курьера на велосипеде. Однако и пострадавший нарушил правила движения, переезжая через дорогу в неположенном месте.

Велосипедиста с тяжёлыми травмами госпитализировали, сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следователи, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU сообщал о другом случае, когда 14 июля 2022 года грузовик сбил велосипедиста на пешеходном переходе. Это случилось в районе улицы 50 лет Октября, 1. Похожее ДТП в тот же день было и на Мясницкой улице, тогда грузовик сбил уже самокатчика, переезжавшего зебру.