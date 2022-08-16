Эксперты: Переустройство бывших промзон снижает нагрузку на инфраструктуру столицы

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Деловой центр в Тимирязевском районе и современный жилой квартал в Хорошево-Мневниках. Две новые точки притяжения появятся на месте бывших промышленных зон по Дмитровскому проезду и на проспекте Маршала Жукова.

Сейчас территорию площадью 0,56 гектара между Дмитровским проездом, улицей Костякова и путями МЦД-2 «украшает» незавершенный долгострой. А площадку в 1,72 гектара рядом с пересечением 3-й Хорошевской улицы и проспекта Маршала Жукова занимают склады и автостоянка.

Власти столицы приняли решение о комплексном развитии этих участков. Соответствующие постановления подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Благодаря проекту «Индустриальные кварталы» бывшие промзоны и неэффективно используемые территории преобразятся в современные пространства, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Для этой масштабной работы город привлекает в том числе операторов – юридических лиц, созданных для реализации принятых Правительством Москвы решений о комплексном развитии территорий. Так, оператором одного из участков бывшей промзоны «Южный порт» стало АО «ОЭЗ "Технополис Москва"», а бывшей промзоны «Зюзино» на Одесской улице – Московский фонд реновации жилой застройки. В результате преобразования двух этих территорий общей площадью 26 гектаров в городе появятся почти семь тысяч новых рабочих мест. В их развитие вложат около 40 миллиардов рублей.

В последние десятилетия пришедшие в запустение промышленные зоны превратились в серые пятна на карте бурно растущего мегаполиса. И оставлять их в таком виде нельзя.

- Наше индустриальное наследие прошлого – это своеобразный резерв, который может сформировать новую антикризисную инфраструктуру для развития экономики, используя территориальные ресурсы реорганизуемых и потенциал сопряженных территорий, - уверен член МРО «Деловая Россия», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк. - Москва ведет последовательную политику в создании города, комфортного для работы и для жизни. Появляются новые жилые комплексы с развитой внутренней инфраструктурой, где людям доступны социальные объекты, кафе, рестораны и магазины буквально «в шаговой доступности». Параллельно система московского метро, включая МЦК и МЦД сделала связанность даже самых отдаленных уголков города доступной, кратно снизив время людей на логистику до работы и до дома.

Эксперты отмечают, что те промышленные зоны, которые вошли в очередной перечень реорганизуемых территорий, уже являются динамично растущими точками притяжения города. Причин для этого хватает - удобная, комфортная логистика, близость к центру города, хорошая инфраструктура.

К слову, на территории бывшей промзоны в Хорошево-Мневниках появится деловой центр с офисами, магазинами, банками и спортклубами. Его градостроительный потенциал составляет 50 тысяч квадратных метров. И в результате реализации проекта, в который будет инвестировано около 7 млрд рублей, будет создано 3,5 тысячи рабочих мест.

На Дмитровском проезде построят современный жилой квартал площадью 54,3 тысячи квадратных метров с участковым пунктом полиции. Сюда будет инвестировано свыше 5 млрд рублей. В новые дома переедут москвичи — участники программы реновации. Проект будет реализован Московским фондом реновации жилой застройки.

- Переустройство бывших промзон под организацию комплексных решений, начиная от деловых центров и заканчивая жилыми кварталами, магазинами, объектами сервиса, спортивными клубами, новыми рабочими местами предполагает снижение нагрузки на инфраструктуру города, одновременно обеспечивая части местных жителей комфортные условия труда и отдыха, при которых «есть жизнь после работы»: после рабочего дня можно не тратить время на дорогу домой, еще больше уставая и загружая в час пик общественный транспорт, - подчеркнул вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян. - Данные проекты чрезвычайно важны для развития диверсифицированной экономики города: бизнес в данном случае получает возможность локализовать свои проекты с четким пониманием адресности своей аудитории, а также специфики площадей, на которых он работает. Поэтому данная программа является принципиально важной и поддерживается Московской ТПП.