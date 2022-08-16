Мебельный мошенник обманул дочь Григория Лепса на 500 тысяч рублей в Москве

Ингу Лепсаверидзе обманул мебельный мошенник более чем на 500 тысяч рублей, женщина обратилась в полицию Фото: Руслан РОЩУПКИН

Старшую дочь российского певца Григория Лепса 37-летнюю Ингу Лепсаверидзе обманул мошенник более чем на 500 тысяч рублей. Женщина подала заявление в полицию на мастера по изготовлению мебели, сообщает mk.ru.

Уточняется, что летом 2021 года дочь известного артиста решила обновить свою кухню в элитном ЖК на улице Сергея Макавеева в Москве. Фирму и конкретного мастера ей порекомендовала близкая подруга, которая уже пользовалась его услугами.

Инга позвонила 46-летнему специалисту и рассказал о своих пожеланиях. На квартиру приехал мастер, он произвел замеры, заключил с женщиной договор и взял предоплату в 515 тысяч рублей. Полная стоимость кухонного гарнитура, произведенного в Германии, составляла свыше 800 тысяч рублей.

После этого мастер стал реже брать трубку, предупреждал, что сроки затягиваются, а дальше и вовсе решил прикрываться спецоперацией. Он говорил, что из-за санкций и ограничений сроки доставки немного изменились.

Позднее выяснилось, что фирма, с которой дочь Григория Лепса заключила договор, аннулировала его, а мастер продолжил заниматься мебелью как частное лицо. Женщина поняла, что нарвалась на аферистов и 15 августа 2022 года обратилась в полицию. Правоохранители ведут проверку, по ее итогам могут возбудить уголовное дело о мошенничестве.