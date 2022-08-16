Квартира загорелась в девятиэтажке на юго-западе Москвы

Квартира загорелась в девятиэтажке на Вильнюсской улице на юго-западе Москвы. Огонь вспыхнул на седьмом этажа, сообщает источник KP.RU.

Открытое пламя перешло на балкон, а после перекинулось на восьмой этаж. На месте работают экстренные службы города. Пожарные тушили возгорание с автолестницы. В квартиру зашли специалисты газо-дымозащитной службы.

Уточняется, что в жилом помещении выгорела комната площадью 16 квадратных метров, также сгорел балкон на восьмом этаже. Внутри квартиры никого не обнаружили, пострадавших нет. В данный момент проводится финальная часть тушения пожара и полная ликвидация огня. Причины случившегося выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Подмосковье загорелся башенный кран на строительной площадке детского сада в ЖК «Люберецкий». Возгорание произошло из-за проблем с электрооборудованием. Огонь потушили, никто не пострадал.