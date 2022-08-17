Музей-заповедник «Царицыно» приглашает на ландшафтный фестиваль - Сергунина

Вход на экспозицию и на большинство мероприятий бесплатный

С 19 по 28 августа в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет фестиваль исторических садов. Около оранжерей вырастут миниатюры парков. Их авторами станут ландшафтные дизайнеры и архитекторы. Посетители смогут полюбоваться 10 композициями. Половина из них - большие, каждая площадью 100 квадратных метров. А остальные сады, маленькие на 20 квадратных метров, оформят в виде фотозон. Сюда сможет зайти любой желающий.

«Фестиваль садов в «Царицыне» — это своеобразный путеводитель по разным эпохам. Уже пять лет подряд ландшафтные дизайнеры стараются удивить москвичей и гостей города своими работами. В этом году композиции создадут, опираясь на известный исторический стиль, который получил название «изящное садоводство». Посетителей также ждут экскурсии, лекции, открытые встречи и многое другое», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Кроме прогулок по садам, все 10 дней в афише фестиваля - экскурсии, лекции и концерты. Вход на экспозицию и на большинство мероприятий бесплатный. Подробности - на сайте.

КАКИЕ САДЫ ПОКАЖУТ НА ВЫСТАВКЕ

В списке садов, например, такие:

- «Интродукция» архитектора Оксаны Бровкиной - с растениями, завезёнными в Россию в эпоху Петра Первого и ставшими предвестниками изящного садоводства в России;

- «Оренбургский платок» архитекторов Екатерины Чухась, Евгении Воронцовой, Марии Бадиной и Ксении Ереминой - с многолетними травами, переплетенными металлической нитью;

- «Изящная игра» - с огромной шахматной доской из бересклета, тимьяна ползучего и газонной травы. Композиция напомнит о фонтане «Шахматная доска» в Петергофе.

В программе также несколько музейных проектов, к примеру, среди них:

- 20 августа - День комнатных растений для встреч и общения любителей садоводства;

- 27 августа - День керамики с «Керамическим пикником» и выставкой одного дня «Флора и фауна далеких планет», в которой участвуют студенты Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова.