Эксперты: Бывшие промзоны столицы станут новыми точками развития города

Столица продолжает реализацию планов по преобразованию территорий бывших промышленных зон Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, Москва продолжает реализацию планов по преобразованию территорий бывших промышленных зон. На очереди два района – Текстильщики и Нагорный. Там в пределах Грайвороново и Варшавского шоссе «красуются» два «серых» пятна – территории бывших промышленных зон.

Теперь их ждет новая жизнь. Соответствующие постановления о комплексном развитии подписал глава города Сергей Собянин. Кстати, в результате реконструкции там будет создано более 13 тысяч рабочих мест.

- Продолжение программы ревитализации ранее заброшенных территорий Москвы – безусловно заслуживает поддержки, - говорит президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

- Проводя такие преобразования, Москва демонстрирует лучшие практики градостроительного развития. Вместе с программой реновации жилой застройки такие проекты создают комфортную и благоустроенную среду на всей территории города, условия для развития экономики на таких преобразованных территориях и в целом повышают капитализацию недвижимости в городе, как основу общественного благосостояния.

Промзона Грайвороново в Текстильщиках, площадью более 4 гектаров, находится между 1-м Грайвороновским проездом и строящимся участком Московского скоростного диаметра.

Сейчас здесь складские помещения. Но через несколько лет вместо них создадут жилые кварталы для участников программы реновации, поэтому реализацией проекта займется Московский фонд реновации жилой застройки. По оценкам экспертов, здесь можно возвести недвижимость общей площадью 114,8 тысячи квадратных метров. Примерные вложения – 12 млрд рублей.

Промзона Варшавское Шоссе в Нагорном районе располагается между путями Московского центрального кольца, Севастопольским проспектом, 6-м Загородным и Нагорным проездами. Вместо складов и асфальтобетонного завода здесь построят инновационные центры, физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиницу, офисы, магазины, банки и кафе. Всего 500 тысяч квадратных метров недвижимости. Предполагаемые инвестиции — 57,5 миллиарда рублей.

- Реорганизованная территория «Варшавское шоссе» будет активно работать на развитие деловой инфраструктуры столицы, - уверена председатель Комитета МТПП по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк. - Это очень интересно, поскольку офисные площади в центре стоят достаточно дорого, а спальные районы и окраины Москвы не везде в должной мере насыщены качественными деловыми комплексами. Сейчас очень хорошее время для уплотнения этой насыщенности, усиления конкуренции бизнес-центров, замены старого офисного фонда на новый, создания более комфортных деловых пространств.

Если говорить в целом, то сегодня в городе более 80 производственных и около 260 промышленных зон c общей территорией около 15 тыс. га, и для столичного города это не только чрезмерно большая площадь, но и совершенно неухоженная.

- Территории промзон после экологической реабилитации будут соответствовать всем нормативам, - отметила директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина. - Проекты предусматривают создание мультифункциональных кварталов, в которых комфортное жилье сразу обеспечивается вновь создаваемыми рабочими местами, с благоустроенным пространством, включая детские и спортивные площадки, прогулочные зоны и велосипедные дорожки.

Таким образом, вместо заброшенных и практически не функционирующих промышленных территорий будут возникать новые точки развития, и создаваться комфортная городская среда.