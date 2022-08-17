Собянин: Москва направила спасателей и технику для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области

Около 240 столичных пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники будут бороться с огнем в Рязанской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва направила своих специалистов, вертолеты и пожарные машины в помощь Рязанской области для тушения лесных пожаров. Около 240 столичных пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники будут бороться с огнем в соседнем регионе вместе с пожарными МЧС. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 17 августа в в своем Telegram-канале.

Глава города уточнил, что именно пожары в Рязанской области стали причиной запаха гари, на который жалуются жители южных районов Москвы.

«От жителей запада, юго-запада и юга Москвы поступают жалобы на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Для оказания содействия в локализации возгораний нами в помощь отправлено 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе три вертолета: ВК-117 - для авиационной разведки, Ка-32 и Ми-26 - для тушения пожаров», - сообщил Сергей Собянин.

Ранее появились сообщения, что запах гари и небольшой смог ощущались в нескольких районах столицы. С утра 17 августа его почувствовали в Крылатском недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском. При этом в Солнцеве местные жители ощущают запах гари только в те моменты, когда поднимается ветер.

На жалобы жителей столицы по поводу запаха отреагировали в Главном управлении МЧС России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ситуация взята на особый контроль. Представители МЧС подчеркнули, что источником запаха гари являются именно пожары в Рязанской области. В Москве и Подмосковье нет возгораний, которые могли бы стать причинами этого явления.

Информацию по ситуации с запахом гари подтвердили и в Рослесхозе. По словам специалистов ведомства, небольшое задымление на юге и юго-востоке столицы наблюдается из-за локализованного пожара в соседнем регионе.

Всего с начала пожароопасного сезона в Рязанской области зарегистрировано уже 29 лесных пожаров. Их площадь составила 355,57 гектара. В августе сильные возгорания были зафиксированы, в том числе и в Окском заповеднике - там площадь пожара составила около 100 гектаров. По данным региональной «Авиалесохраны», за минувшие сутки в Рязанской области обнаружили еще один новый источник огня. За день площадь лесных пожаров в регионе выросла на 46 гектаров.