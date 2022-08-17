Синоптик пообещала москвичам отдых от жары в конце рабочей недели 19 и 20 августа

Температура к выходным понизится, но незначительно - можно продолжать купальный сезон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К концу этой рабочей недели жителей столичного региона ждет кратковременный отдых от жаркой погоды, сообщают РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову. В пятницу, 19 августа, и в субботу, 20 августа, зной немного спадет, температура днем составит максимум +26...+27 градусов.

Ночные температуры останутся прежними. С наступлением сумерек будет холодать только до +17...+19 градусов. Но местами возможны осадки.

- В выходные характер погоды несколько изменится. Атмосферное давление немного понизится и в течение всех суток местами по региону возможен небольшой кратковременный дождь, - цитирует агентство Татьяну Позднякову.

А вот с наступлением воскресенья, 21 августа, температура начнет снова повышаться. Начало следующей недели снова будет не по-августовски знойным.