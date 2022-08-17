В Москве задержали мотоциклистов, имитировавших аварии ради страховых выплат

Правоохранители считают, что всего на счету у злоумышленников более 70 эпизодов Фото: "КП" Архив

Московские полицейские задержали 11 членов организованной группы, которые промышляли аферами со страховками. Мошенники имитировали аварии с мотоциклами, а затем заявляли в страховые компании о повреждениях, якобы полученных в авариях, сообщает МВД Медиа.

Для убедительности они сами «калечили» мотоциклы и подделывали доверенности от лица нотариусов. В составе группы были и свои эксперты, которые выдавали фальшивые акты осмотров транспорта.

Правоохранители полагают, что всего на счету у злоумышленников более 70 эпизодов. Полученные выплаты варьировались от 400 тыс. до 1,2 млн рублей. Предварительный ущерб оценивают в 60 млн рублей.

Возбуждено шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. Полицейским удалось установить и задержать 11 членов организованной группы, среди которых три руководителя. Сейчас следователи проверяют еще более 100 человек, предположительно, причастных к преступлениям.

Ранее в столице задержали мошенников, имитирующих ДТП с пешеходами. Они придумали схему, по которой вымогали у водителей крупные суммы денег.