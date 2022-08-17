Инфекционист рассказал, когда ждать пик заболеваемости Covid-19 в Москве

Пик заболеваемости придётся на сентябрь — когда большинство жителей столицы вернутся из отпусков и с каникул Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последние дни количество заболевших коронавирусом в Москве продолжает увеличиваться. Так, за вторник, 16 августа, был выявлен 10 241 случай заражения Covid. Днём ранее цифра была почти вдвое меньше — 5 530 случаев.

Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что тенденция роста сохранится. Об этом он рассказал РИА Новости. Врач добавил, что пик заболеваемости придётся на сентябрь — когда большинство жителей столицы вернутся из отпусков и с каникул.

Малышев прогнозирует повышение количества заболевших в ближайшую неделю, а затем снижение этого показателя через две-три недели. Инфекционист подчеркнул, что эти процессы будут постепенными, резких скачков не прогнозируется.

Об увеличении случаев заражения Covid-19 говорил KP.RU и Академик РАН, экс-главгоссанврач России Геннадий Онищенко. Он уверен, что исправить ситуацию может только активная ревакцинация.