Робособака поселится в Московском зоопарке с 18 по 21 августа 2022 года

Собака-робот временно поселится на территории зоопарка Фото: принтскрин видео.

На территории Московского зоопарка, расположенного на Большой Грузинской улице, на несколько дней поселится робособака, или Unitree Robotics А1. Его приведут сотрудники «Робостанции» – Павильона №2 на ВДНХ, сообщает пресс-служба зоосада.

Гости зоопарка смогут познакомиться с необычным «питомцем» с 18 по 21 августа с 12:00 до 16:00. Уточняется, что гулять с собакой-роботом начнут уже в четверг.

Специалисты полагают, что пес привлечет внимание пингвинов, моржей, человекообразных обезьян, кафрских ворон и других обитателей сада.

Ранее KP.RU сообщал, что три птенца полярной совы родились в Московском зоопарке. Малыши появились на свет не в один день: старший – 20 июня, средний – 23 июня и младший – 26 июня. Летать они смогут примерно через 50 дней, когда полностью оперятся. Сейчас птенцы живут с родителями.