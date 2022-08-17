Бывшее «МакКафе» открылось у станции метро «Пушкинская» в Москве

Бывшее «МакКафе» открылось в центре Москвы

В центре Москвы на Большой Бронной улице 17 августа 2022 года открылось бывшее «МакКафе». После ребрендинга двери кофейни открыла сеть «Вкусно – и точка», у заведения пока нет названия, сообщает источник KP.RU.

В зале уже есть первые посетители. В кафе продается различная выпечка, десерты, кофейные напитки, чиабатты.

Напомним, сеть ресторанов быстрого обслуживая «Вкусно – и точка» сообщила, что возобновит концепцию «МакКафе» в России 11 августа. Компания также перезапустила специальные программы лояльности, они позволяют купить продукты кафе по выгодным ценам.

Как сообщал KP.RU, американская сеть «Макдоналдс» весной 2022 года полностью ушла с российского рынка на фоне геополитической ситуации в мире. Позднее компания решила продать свой бизнес в России. Представители «Макдоналдс» внесли в условия покупки сохранение сотрудников и выплату им зарплаты. Владельцем фастфуда стал российский бизнесмен Александр Говор. 12 июня в Москве заработали первые точки бывшего ресторана «Макдоналдс», они открылись под новым названием – «Вкусно – и точка».