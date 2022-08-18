Собянин утвердил грант на поддержку конкурса «Лучший книжный магазин Москвы»

В Москве определят лучшие книжные магазины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство столицы поддержит конкурс «Лучший книжный магазин Москвы». Постановление о выделении из городского бюджета гранта на его проведение 18 августа подписал мэр Сергей Собянин. Конкурс пройдет в октябре-ноябре этого года.

«Правительство Москвы поддержит проведение XVI конкурса «Лучший книжный магазин Москвы». Постановление о выделении гранта Российскому книжному союзу на эти цели подписал мэр Москвы», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» был впервые организован в 2007 году. С тех пор он проводится ежегодно. Главная цель состязания между лучшими торговыми точками, предлагающими москвичам книги, - популяризация чтения, а также повышение престижа профессий сферы книготорговли. В конкурсе принимают участие сотрудники розничных книжных магазинов (в том числе электронной торговли), работающих на рынке не менее шести месяцев. При этом предприятие должно отвечать требованиям конкурса: магазин должен быть стационарным торговым предприятием или постоянно действующей электронной торговой площадкой, иметь собственное помещение площадью не менее 10 квадратных метров. У электронных магазинов должен быть собственный сайт. Не менее 50% предлагаемой торговой точкой продукции должны составлять книги (бумажные или электронные). Кроме того, книги должны занимать в магазине не менее 50% площади торгового зала (а на интернет-сайтах доля книг в общем товарообороте должна составлять не менее 50%).

Участники могут претендовать на победу в трех номинациях: «Лучший книжный магазин общего профиля», «Лучший специализированный книжный магазин» (в этой категории состязаются магазины-клубы, тематические магазины и интернет-сайты), «Лучший специалист книжной торговли». Помимо прочего, учитываются размеры торговых точек. Магазины соревнуются между собой в трех группах в зависимости от объема годового товарооборота: более 50 миллионов рублей, от 10 миллионов до 50 миллионов рублей и до 10 миллионов рублей. Кроме того, отмечаются заслуги отдельных сотрудников. Для этого введены персональные номинации — «Лучший продавец», «Лучший руководитель», «Лучший специалист».

Победителей определяет конкурсная комиссия, состав которой утверждается департаментом средств массовой информации и рекламы Москвы. Члены жюри используют сразу несколько методов: опрашивают покупателей, делают контрольные закупки, проводят маркетинговые исследования.

Ежегодно на конкурс подается около 50 заявок. В 2021 году лучшими были признаны магазины «Библио-Глобус» на улице Мясницкой, «Читай-город» в ТРЦ «Щелковский», «Дом книги на Ленинском», книжный магазин музея «Гараж», магазин издательства «Самокат», магазин детских книг «Я люблю читать». Специальные дипломы получили магазины «Циолковский», «Монитор бокс», «ДоброЛавка», «Во весь голос», «Читай-город» в ТРЦ «Атриум», «Locus Solus. Кладовая тишины».