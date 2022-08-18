Две маршрутки столкнулись на Каширском шоссе в Москве

В аварии, которая произошла в 13.30 часов на Каширском шоссе, пострадало 2 человека

Два маршрутных микроавтобуса столкнулись перед пересечением с Ясеневой улицей, при движении в сторону центра. На месте работают оперативные службы города, сообщает Телеграм-канал «Дептранс.Оперативно».

По информации столичной Госавтоинспекции, в аварии, которая произошла в 13.30 часов на Каширском шоссе в районе дома 65, к.1, пострадало 2 человека.

По предварительным данным, водитель маршрутного такси «Газель» столкнулся с ожидающим разрешающего сигнала светофора маршрутным такси «Мерседес».

В результате ДТП пострадали две женщины: пассажирки автомобилей «Газель» и «Мерседес», которых с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения города.

По факту ДТП проводится административное расследование. Движение осуществляется по трем полосам из четырех. Автомобилистов просят по возможности объезжать данный участок.