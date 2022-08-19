Ефимов: В Текстильщиках и Хорошево-Мневниках реорганизуют заброшенные участки

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Комплексное развитие ждёт два земельных участка в столице. Оба они выглядят пока довольно уныло - сплошные склады и стоянка. Один находится в Текстильщиках в бывшей промзоне «Грайвороново». Другой - на проспекте Маршала Жукова, владения 4 и 6. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, по принятому ранее решению преображением заброшек займётся Московский фонд реновации жилой застройки. Кстати, Фонд уже комплексно развивает участок в бывшей промзоне «Зюзино».

«Площадь двух территорий составляет около шести гектаров, - отметил заммэра. - Вложения оператора оцениваются почти в 17 миллиардов рублей. Проекты дадут городу 1,2 тысячи новых рабочих мест».

Некоторые детали проекта сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Два участка займёт порядка 169 тысяч квадратных метров недвижимости. Территорию в Текстильщиках отдадут под магазины, банки и общепит. Общественные сооружения построят общей площадью 18 тысяч квадратных метров. А ещё там появятся новые дома для участников реновации - порядка 97 тысяч «квадратов».

«На проспекте Маршала Жукова планируется возведение жилого квартала, где дома для переезда участников программы реновации займут почти всю территорию – более 54 тысяч квадратных метров, - уточнил Гаман. - Также там заработает участковый пункт полиции».

Напомним, по проекту «Индустриальные кварталы» после комплексного развития бывших промзон и заброшенных земель в Москве дополнительно будет создано порядка 550 тысяч рабочих мест. При этом семь триллионов рублей составят инвестиции в проект. Городской бюджет пополнится на сумму около трех триллионов рублей. С июля 2020 года договора о комплексном развитии таких столичных территорий уже оформлены по нескольким промзонам. Среди них - «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», а также заброшенная стройка в Тропарево-Никулино. Кроме того, Москва выбрала первых двух операторов для участков в бывших промзонах «Южный порт» и «Зюзино».