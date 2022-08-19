Ученый Боровков: ситуация с COVID-19 в Москве развивается быстрее, чем прогнозировали

Максимальное число заболевших коронавирусом в Москве придется, по прогнозам, на сентябрь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ситуация с коронавирусом в Москве развивается быстрее, чем прогнозировалось, заявил РИА Новости проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого Алексей Боровков. При нынешней динамике пик заболеваемости придется уже на середину сентября, когда в столицу возвратятся с каникул школьники и студенты.

Спикер добавил, что прогнозируя развитие заболеваемости, обычно опираются на один из трех вариантов прогноза: оптимистичный, средний и пессимистичный. Текущий сценарий близок к среднему, хоть и опережает представленный в начале августа прогноз.

Следующий прогноз ученые намерены сделать в начале сентября, так как на распространение вируса может существенно повлиять возвращение к учебе студентов и школьников.

- Если ничего не произойдет, не появится новый подвид штамма, не появится какой-то супер-распространитель, которого не сразу обнаружат, то средний сценарий развития событий будет наиболее вероятным, — отметил Алексей Боровков.

В Москве по данным сайта стопкоронавирус.рф на 19 августа за сутки выявлено 9080 заболевших ковидом. А накануне был поставлен антирекорд - 10241 случай за сутки. Таких цифр медики не фиксировали с февраля этого года.