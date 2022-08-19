В Москве развесят полтысячи плакатов в честь Дня флага 22 августа 2022 года

В честь Дня Флага на домах на Новом Арбате будут транслировать ролики с поздравлениями Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Ко Дню российского флага, который отмечается в нашей стране 22 августа, улицы Москвы украсят полтысячи праздничных плакатов с изображением триколора, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Они появятся на остановках общественного транспорта, на стендах для афиш и на билбордах.

Особенно ярко украсят центр столицы. Композиции с флагами смонтируют на Большом Москворецком, Большом Устьинском, Большом Каменном, Новоарбатском, Крымском и Большом Краснохолмском мостах. Появится декор с триколором и на эстакадах и путепроводах Садового кольца и Кутузовского проспекта.

Флагштоки с триколором выставят у зданий Госдумы и Совета Федерации. Кроме того на фасадах здания парламента разместят панно. А на Новом Арбате на медиафасадах домов № 8 и 28 будут транслировать ролики с поздравлениями. С 20:00 22 августа с наступлением сумерек экранами станут и дома-книжки.