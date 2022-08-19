Офицера в военной форме не пустили в ресторан в Москве на день рождения матери

В Москве офицера в военной форме не пустили в ресторан. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В Москве сотрудники охраны ресторана «Магадан» на Дружинниковской улице отказались впускать в заведение офицера ВКС, который пришел на день рождения матери в военной форме, сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

По информации РЕН ТВ, военнослужащему заявили, что он одет не по дресс-коду и предложили зайти через черный вход. Персонал ресторана не стал извиняться перед именинницей и ее сыном за испорченный праздник. Спустя несколько дней женщина вновь посетила заведение, на этот раз с журналистами федеральных СМИ. Однако директор «Магадана» отказалась как-либо комментировать данную ситуацию.

«Связался с совладельцем «Магадана», известным ресторатором Аркадием Новиковым. Он сам до глубины души возмущён произошедшим. Виновные в этом безобразии уже уволены», — рассказал Хинштейн.

Новиков принес извинения и добавил, что российские военнослужащие являются желанными гостями в его заведении.

Ранее KP.RU сообщал, что сотрудники ресторана «Вкусно — и точка» подрались. Работники устроили кулачный бой прямо на кухне, их не сразу смогли разнять.