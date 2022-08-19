К 2024 году соединят Московский скоростной диаметр и трассу М-12

Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московский скоростной диаметр (МСД) сегодня строят сразу в нескольких районах города. В скором времени один из отрезков свяжет МСД и федеральную трассу М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань». Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, водители смогут проехать по новому маршруту от Лухмановской улицы до М-12 уже в конце будущего года.

«Это будет участок общей длиной более 14 километров, - отметил заммэра. - На нём построят три путепровода, мост и три пешеходных перехода».

Глава столичного Стройкомплекса подчеркнул, что при создании крупных автомагистралей в городе учитывается дорожное развитие всей страны.

«Именно поэтому наши хорды и диаметры «связаны» с крупными действующими и перспективными трассами, - добавил Бочкарев. - Уже сегодня строятся развязки, путепроводы и эстакады, которые упростят проезд по новым дорогам и создадут более удобные маршруты».

КОНКРЕТНО

Московский скоростной диаметр по решению мэра столицы Сергея Собянина состоит из двух хорд - Северо-Восточной (СВХ) и Юго-Восточной (ЮВХ).

Его длина - 68 километров. А с учётом десятков мостов, эстакад и соседних улиц - примерно 220 километров.

Всего на маршруте:

- 136 искусственных сооружений (60 километров), в том числе сюда входит самая длинная эстакада в Европе - 2,5 километра на участке от МКАДа до шоссе Энтузиастов;

- 33 пешеходных перехода;

- связка с ТТК в районе станций МЦД-2 и МЦК «Новохохловская».

По МСД можно будет проехать без светофоров за 40 минут весь город, минуя центр. Для водителей среднее время в пути сократится на 30 минут и до 85 минут в часы пик.

Третье кольцо, радиальные магистрали и МКАД разгрузятся до 20%.

Основной участок МСД - СВХ длиной 40 километров от Бусиновской развязки до Лухмановской улицы достроят и запустят осенью этого года.

Южный отрезок МСД - ЮВХ длиной около 28 километров пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. Его планируют открыть в 2023 году.