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Происшествия19 августа 2022 14:21

Рабочий погиб после обрушения стены старого восьмиэтажного здания на юго-востоке Москвы

ЧП случилось во время разбора здания
Мила ГЕНЬ
Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки. Фото: архив "КП"

Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки. Фото: архив "КП"

Как сообщили в прокуратуре Москвы, на юго-востоке столицы на улице Крутицкий Вал обрушилась стена старой постройки. Произошло это во время демонтажа конструкции нежилой восьмиэтажки. Обломки упали на рабочего, из-за полученных травм мужчина погиб.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Также там находится первый заместитель Лефортовского межрайонного прокурора Евгений Сидоров. Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки.

«При разборе стены дома старой постройки на улице Крутицкий Вал произошло ее падение на рабочего», — рассказал источник агентства РИА Новости, добавив, что мужчина не успел отбежать от падающей стены.

Похожий инцидент произошёл 25 мая на улице Чертановской. Тогда рабочий погиб из-за рухнувшей стены на строительном коммерческом объекте. Как сообщал KP.RU, по данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.