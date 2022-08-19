Максим Ликсутов: «После открытия депо Аминьевское пассажиры БКЛ будут ездить в комфортных составах и меньше ожидать их на станциях»

Фото: Предоставлено пресс-службой Московского метрополитена.

«В рамках поручения Мэра Москвы С. Собянина о создании крупнейшей в мире кольцевой линии метро продолжается строительство электродепо «Аминьевское» — оно будет обслуживать около 30 составов «Москва-2020». Чтобы поезда смогли выезжать на БКЛ в любом направлении, возводятся новые соединительные ветки к станциям «Аминьевская» и «Давыдково». После открытия депо пассажиры Большой кольцевой будут ездить в комфортных составах и меньше ожидать их на станциях», — сообщил Максим Ликсутов.

К настоящему времени в электродепо приступили к укладке путей и стрелочных переводов, активно возводят корпус для стоянки и ремонта поездов, строят здание для административного блока. Всего на территории нового депо будет построено почти 60 зданий и сооружений.

Благодаря строительству депо «Аминьевское» интервал между составами при запуске всей Большой кольцевой линии будет минимальным. После завершения строительства в депо появятся 29 канав для стоянки и обслуживания поездов, до 750 новых рабочих мест, современная мойка — через неё смогут проходить не меньше 16 составов в сутки, впервые в корпусе для стоянки поездов будет 5 площадок для обслуживания кондиционеров.