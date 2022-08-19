В Москве задержали главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна по делу о мошенничестве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве по делу о мошенничестве задержан главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент врач находится на допросе.

«Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве. Находится на допросе. По итогам будет решаться вопрос о мере пресечения», — рассказал собеседник издания.

Расследование по делу проводит УВД по Юго-Восточному административному округу столицы. Брюн проверяется на причастность к скандальной истории о введении новых правил медицинского осмотра для автомобилистов в конце 2019 года.

Евгений Брюн - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России. Он был организатором первых служб для анонимного лечения людей, ставших жертвами наркотической зависимости. Также Брюн выступал за введения тестирования на наркотики для школьников и взрослых.